Силовики взяли в кольцо палаточный городок сторонников Саакашвили

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В четверг сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины взяли в кольцо палаточный городок под Верховной Радой, который разбит сторонниками Михаила Саакашвили и партией "Рух новых сил".

В правительственный квартал стянуты силы полиции, возле Рады стоит пожарная машина, на прилегающих улицах — грузовики силовиков и автозаки.

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Подход к палаточному городку со стороны парламента уже завален покрышками.

Фото obozrevatel.com Силовики возле здания Верховной Рады 1 марта 2018 года

Палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке в октябре 2017 года на волне протестов под руководством Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе и народный депутат Семенченко 1 марта заявили, что силовики готовят разгон участников акции протеста.