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    Силовики взяли в кольцо палаточный городок сторонников Саакашвили

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    (обновлено: )92352
    В центре Киева в правительственный квартал стянуты силы полиции, возле Рады стоит пожарная машина, на прилегающих улицах - грузовики силовиков и автозаки.
    Силовики возле здания Верховной Рады 1 марта 2018 года
    Фото obozrevatel.com

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В четверг сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины взяли в кольцо палаточный городок под Верховной Радой, который разбит сторонниками Михаила Саакашвили и партией "Рух новых сил".

    В правительственный квартал стянуты силы полиции, возле Рады стоит пожарная машина, на прилегающих улицах — грузовики силовиков и автозаки.

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    Подход к палаточному городку со стороны парламента уже завален покрышками.

    Фото obozrevatel.com
    Силовики возле здания Верховной Рады 1 марта 2018 года

    Палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке в октябре 2017 года на волне протестов под руководством Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.

    Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе и народный депутат Семенченко 1 марта заявили, что силовики готовят разгон участников акции протеста.

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