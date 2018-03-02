Где твоя вилла, чувак? Элитные особняки "нищих" чиновников

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пока украинцы ожидают очередных повышений тарифов и роста цен на продукты питания, топ-чиновники продолжают богатеть и обзаводиться дорогой недвижимостью. Естественно, дома приобретаются и имения растут или за границей, или под столицей. Ярким тому примером служат вилла министра внутренних дел Арсена Авакова и особняк Киева Виталия Кличко. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Без жены, что без виллы

Не успела общественность возмутиться переездом отпрыска главы МВД Александра Авакова в элитную высотку на Печерске в центре Киева, как журналисты нашли у министра виллу в Италии.

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Как выяснили журналисты программы "Наші гроші" Аваков обзавелся виллой на побережье Средиземного моря в минувшем году. Особняк расположен в муниципалитете Сан Феличе Чирчео и насчитывает ни много, ни мало, а целых 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. У дома также есть бассейн.

Наші Гроші Вилла в Италии, которая, по данным СМИ, принадлежит Арсену Авакову

По приблизительным подсчетам, стоимость виллы составляет около 774 тысячи евро. Счастливым же обладателем имущества на берегу Тирренского моря Аваков стал благодаря несложной схеме в обход электронного декларирования. Министр для приобретения виллы воспользовался фирмой от "Института Горшенина". Так, прошлом году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L". Последняя 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy). На тот момент "Avitalia S.R.L" уже на 100% владела фирмой "Ferdico S.R.L".

После того, как данные о вилле стали доступны широкой общественности, Аваков подтвердил, что вилла у него есть, но ему, конечно, не принадлежит. По его словам, особняк использует под туристический проект его супруга Инна.

"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия" Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году", – заявил Аваков, комментарий которого распространил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Аваков, апеллируя к тому, что никогда бизнес в Италии не скрывал, заявил, что никакой сенсации в новости о появившейся у его семьи вилле нет, а это только один из туристических бизнесов, которым занимается его жена. "Легально, официально, транспарентно", — считает Аваков.

Напомним, в 2016 году семья Аваковых владела 1,69 млн евро, 448 тыс долларов, 12,14 млн грн, 870 британскими фунтами, 3015 канадскими долларами, 96 тыс японских иен. А вот уже в 2017 году состояние семьи министра увеличилось. Аваков и его супруга с учетом средств в банке, дивидендов, доходов от отчуждения задекларировали 69,8 млн грн, 2,4 млн долл, 1,69 млн евро, 1,9 тыс канадских долл та 96 тыс японских иен. При этом Аваков в 2017 году задекларировал 1 млн гривен доходов, а его жена – около 57 млн гривен, став богаче мужа в 57 раз. Впрочем, на этом фоне пользователи Facebook не без иронии отреагировали на появление у Авакова роскошного итальянского дома. "Пока мы собирали на армию, Аваков собирал на виллу", — пишут пользователи Facebook, добавляя, что "пока патриоты гибнут на войне, они жируют".

Лютеж, Гамбург, Лос-Анджелес

В еще один скандал недавно попал и столичный глава Виталий Кличко. Еще в 2015 году, уже после Майдана, активисты нашли у мэра имение в с. Лютеж Вышгородского района Киевской области, которое, в продолжение политических традиций, оформлено на его супругу Наталью Егорову.

Тогда журналисты отмечали, что земельный участок, на котором построен особняк, находится в государственной собственности. Участок площадью почти в 10 га в аренду на 49 лет взяло ООО "Вишгородлисбуд". Его целевое назначение указывалось как рекреационное, под размещение базы отдыха, а место регистрации ООО совпало с адресом дома Кличко в Лютеже.

Активисты также возмущались, что территорию вокруг дома Кличко, а именно береговую линию Днепра, перекрыли забором, называя это самозахватом.

Недавно журналисты выяснили, что на территории "нового Межигорья" Кличко размещены более 15 сооружений: дом почти на 800 квадратов, баня, дом прислуги и охраны, а также дебаркадер, который нависает над Днепром. Также СМИ обнаружили многочисленные нарушения экологических норм. Сам Кличко в ответ на вопрос журналиста об элитном особняке заявил, что купил дом, когда все строения там уже были.

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"Когда я там купил дом, это все уже там было, поэтому я ничего не преграждал", — попытался выкрутиться Кличко, попросту сбежав от журналиста.

В сети поступок Кличко вызвал шквал критики и негодования.

Faccebook Комментарии пользователей по поводу бегства Виталия Кличко

В 2016 году у Кличко обнаружились две виллы в Германии и США, которые не попали в его декларацию. Напомним, что супруга Кличко с детьми живет Гамбурге, но на тот момент информации о его немецкой недвижимости в декларации не было. Журналисты отмечали, что Кличко владеет имением в Гамбурге, в районе Оттмаршен. Еще одно жилье мэра нашлось в районе Бел-Эйр, Лос-Анджелес, Калифорния. Дом по адресу 2055 Stradella RD Los Angeles долгое время был основным домом для семьи Кличко — начиная с 2005 года и до начала активной политической жизни нынешнего мэра Киева.

Испанские мотивы президента

Два года назад элитную заграничную недвижимость нашли и у почитателя Мальдив — президента Петра Порошенко. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что глава государства владеет виллой на юге Испании в городе Аталая-Исдабе в муниципалитете Эстепона, которая в его декларацию не попала.

Дом, расположенный на второй линии от моря, оформлен не лично на украинского президента, а на одну из его компаний с названием Feruvita SL, которая есть в его декларации.

Как писали СМИ, вилла была построена в 1993 году — дом в два этажа — 1254 квадратных метра в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном. Все это расположено на 26 сотках земли. Дом в 2008 году приобрела фирма Порошенко, который на тот момент возглавлял совет НБУ, и оценивалась в 4 миллиона евро. Эту виллу Порошенко никогда не указывал в своей декларации в разделе "Недвижимость".

По данным материалов открытых источников интернет