Митингующие сообщили о пострадавших в столкновениях под Радой

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Восемь человек пострадали в результате столкновений митингующих с силовиками у здания Верховной Рады, сообщает во вторник движение "Освобождение", которое является организатором митинга.
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"Кроме шестерых задержанных, в ходе столкновения со спецназовцами еще восемь активистов получили телесные повреждения. У двух из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, их забрали в больницу", — сообщает движение на своей странице в Facebook.
Во вторник между сотрудниками полиции, Нацгвардии и сторонниками "Движения новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, произошли столкновения.
Сам Саакашвили заявил, что ни он, ни его сторонники не причастны к произошедшему. "Ни я, ни "Движение Новых Сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеем", — написал он.
По данным СМИ, митингующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты, камни, а также принесли шины и пытались их поджечь. Силовики силой оттеснили митингующих, 14 правоохранителей пострадали, девять митингующих были задержаны.