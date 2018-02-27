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    Митингующие сообщили о пострадавших в столкновениях под Радой

    Тема:

    Рада и столкновения: досрочные выборы? (21)

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    По данным организаторов митинга, кроме шестерых задержанных, в ходе столкновения со спецназовцами еще восемь активистов получили телесные повреждения возле здания Верховной Рады.
    Столкновения под Радой
    REUTERS Oleksandr Klymenko

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Восемь человек пострадали в результате столкновений митингующих с силовиками у здания Верховной Рады, сообщает во вторник движение "Освобождение", которое является организатором митинга.

    Смотрите также: Столкновения под Радой: в ход шли камни и бутылки

    "Кроме шестерых задержанных, в ходе столкновения со спецназовцами еще восемь активистов получили телесные повреждения. У двух из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, их забрали в больницу", — сообщает движение на своей странице в Facebook.

    Движение "Освобождение"/Facebook, 27 февраля 2018

    Во вторник между сотрудниками полиции, Нацгвардии и сторонниками "Движения новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, произошли столкновения.

    Сам Саакашвили заявил, что ни он, ни его сторонники не причастны к произошедшему. "Ни я, ни "Движение Новых Сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеем", — написал он.

    Михаил Саакашвили/Facebook, 27 февраля 2018

    По данным СМИ, митингующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты, камни, а также принесли шины и пытались их поджечь. Силовики силой оттеснили митингующих, 14 правоохранителей пострадали, девять митингующих были задержаны.

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