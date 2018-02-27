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    Столкновения под Радой: пострадали 13 силовиков

    Тема:

    Рада и столкновения: досрочные выборы? (16)

    (обновлено: )167471
    Как уточнил Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, в настоящее время число пострадавших возле Верховной Рады правоохранителей увеличилось до 13 человек.
    Столкновения под Радой
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В ходе столкновений между протестующими и полицией под зданием парламента во вторник пострадали 8 сотрудников правоохранительных органов. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

    Смотрите также: Рада в окружении митингующих и усиленной охраны

    Ранее народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.

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