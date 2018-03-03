В МВД отчитались о "зачистке" палаточного городка. Задержаны 100 человек

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.

Во время "зачистки" палаточного городка полиция изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Во время проведения, санкционированных решением суда, следственных действий в палаточном городке на Грушевского, было найдено предметы, точно мало похожие на "мирную акцию протеста"…При осмотре уже найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи), ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения. Для дачи показаний было задержано 101 человек", — пишет Шкиряк.

По его словам, "организованный политически криминальной группировкой аферистов Гришина и Ко, не получил никакой поддержки, ни у киевлян, ни у народа Украины".

Напомним, в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.