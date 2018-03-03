наверх
03.03.201813:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Киев

    В МВД отчитались о "зачистке" палаточного городка. Задержаны 100 человек

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (57)

    (обновлено: )142
    Как сообщил Шкиряк, в палаточном городке на Грушевского, "было найдено предметы, точно мало похожие на "мирную акцию протеста". По его словам, при осмотре найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. 

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков
    Во время "зачистки" палаточного городка полиция изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

    "Во время проведения, санкционированных решением суда, следственных действий в палаточном городке на Грушевского, было найдено предметы, точно мало похожие на "мирную акцию протеста"…При осмотре уже найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи), ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения. Для дачи показаний было задержано 101 человек", — пишет Шкиряк.

    По его словам, "организованный политически криминальной группировкой аферистов Гришина и Ко, не получил никакой поддержки, ни у киевлян, ни у народа Украины".

    Напомним, в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газокомпрессорная станция
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах