Полиция нашла гранаты в "зачищенном" палаточном городке под Радой

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Артем Шевченко в facebook Полиция нашла гранаты в "зачищенном" палаточном городке

"Во время проведения следственных действий, в соответствии с постановлением суда, на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты", — говорится в сообщении МВД в Twitter.

#ВАЖЛИВО: Під час проведення слідчих дій, відповідно до ухвали суду, на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети, схожі на гранати pic.twitter.com/p03KanhhON — МВС України (@MVS_UA) March 3, 2018

Напомним, ранее директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.

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