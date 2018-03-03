наверх
03.03.201811:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция нашла гранаты в "зачищенном" палаточном городке под Радой

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (49)

    (обновлено: )374
    Во время проведения следственных действий, в соответствии с постановлением суда, на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты.
    Полиция нашла гранаты в зачищенном палаточном городке
    Артем Шевченко в facebook

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

    Артем Шевченко в facebook
    Полиция нашла гранаты в "зачищенном" палаточном городке

    "Во время проведения следственных действий, в соответствии с постановлением суда, на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты", — говорится в сообщении МВД в Twitter.

    Напомним, ранее директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.

    Смотрите также: Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газовая конфорка
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Непогода в Украине
    Украина остановилась в снежных заносах