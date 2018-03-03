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    Штурм палаточного городка под Радой: 50 задержанных, 10 пострадавших

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    Зачистка палаточного городка под Радой (49)

    (обновлено: )85610
    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.
    Штурм палаточного городка под Радой
    "Громадське ТВ"

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала 50 человек утром в субботу во время столкновений полиции с митингующими у Верховной Рады, при этом шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. Ранее полиция сообщала о задержании 39 протестующих.

    "В ответ было сопротивление, зажгли шины… На данный момент есть информация о шести людях, которые обратились к медикам, из числа тех, которые были в палаточном городке. Пострадали четыре сотрудника полиции. Задержаны 50 человек", — сказал Крищенко.

    Напомним, в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.

    Смотрите также: Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события

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