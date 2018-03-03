Штурм палаточного городка под Радой: 50 задержанных, 10 пострадавших

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала 50 человек утром в субботу во время столкновений полиции с митингующими у Верховной Рады, при этом шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. Ранее полиция сообщала о задержании 39 протестующих.

"В ответ было сопротивление, зажгли шины… На данный момент есть информация о шести людях, которые обратились к медикам, из числа тех, которые были в палаточном городке. Пострадали четыре сотрудника полиции. Задержаны 50 человек", — сказал Крищенко.

Напомним, в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.

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