Три журналиста пострадали при "зачистке" палаточного городка у Рады

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что полиция применила силу по меньшей мере к трем журналистам во время штурма палаточного городка под Верховной Радой.

"По меньшей мере к трем журналистам применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под парламентом. В частности, против корреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста ГромадськеТБ Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания Инсайдер Влада Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что каждый журналист представлялся и имел журналистское удостоверение.

Накануне журналисты призвали власти Украины прекратить давление на СМИ.

По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.