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    Три журналиста пострадали при "зачистке" палаточного городка у Рады

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    Зачистка палаточного городка под Радой (72)

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    По меньшей мере к трем журналистам была применена сила правоохранителями во время штурма палаточного городка под парламентом - Сергею Нужненко, Богдану Кутепову и Владу Красинскому, сообщили в НСЖУ.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что полиция применила силу по меньшей мере к трем журналистам во время штурма палаточного городка под Верховной Радой.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    "По меньшей мере к трем журналистам применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под парламентом. В частности, против корреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста ГромадськеТБ Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания Инсайдер Влада Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

    При этом он добавил, что каждый журналист представлялся и имел журналистское удостоверение.

    Накануне журналисты призвали власти Украины прекратить давление на СМИ.

    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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    В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.

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