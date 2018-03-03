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    Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

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    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )54531
    В Сети появилось полное видео разгона палаточного городка под стенами Верховной Рады. На нем видно, как в городке жгут шины, как полиция штурмует городок, как происходят стычки с протестующими.
    Канал Народна Правда на Youtube

    Видео, снятое из окна здания, было опубликовано в Youtube порталом "Народная правда". 

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.

    Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.

    Смотрите также: "Зачистка" палаточного городка. Семенченко показал видео из отдела полиции

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