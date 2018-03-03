Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

Видео, снятое из окна здания, было опубликовано в Youtube порталом "Народная правда".

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.

Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.

Смотрите также: "Зачистка" палаточного городка. Семенченко показал видео из отдела полиции