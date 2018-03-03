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    Снос палаток под Радой. Украинцев разозлил комментарий Авакова

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    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )133162
    Комментируя снос палаток возле Рады, глава МВД иронично объявил, что "мы тоже прикрутили". Его заявление прозвучало на фоне акции "Прикрути" из-за экономии газа в Украине.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу прокомментировал снос палаточного городка под Верховной Радой.

    "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели в виду", — написал глава МВД в микроблоге в Twitter.

    Арсен Аваков/Twitter, 3 марта 2018

    В комментариях к сообщению министру напомнили: "Виталик Захарченко (экс-глава МВД — Ред.) тоже любил "прикручивать". Кстати, не напомните, чем все это закончилось и его дальнейшую судьбу?"

    "Придет время, Бог тебя так "прикрутит"…. что живой, позавидуешь мертвым", — написала Зося Синицына.

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    "Пока украинцы прикручивают газ, власть прикручивает украинцев", — отмечает пользователь с ником Солоха.

    Пользователь d1ml1v добавил: "Вы бы свою жадность и борзость прикрутили".

    facebook.com/#прикрути
    А ты прикрутил? Лучшие фотожабы на экономию газа

    "Очень высокогосударственное заявление большого политика. Хорошо, что пишешь. Более пишешь — больше доказательств", — подчеркнула пользователь Ирина.

    "Где ты прикрутил, Барбарисович, на своей вилле в Италии?" — возмутилась пользователь с ником Алина ХарьковДонецк.

    А Остап Вишня написал: "Рюкзаков уверовал в свое бессмертие)) Обычно такое плохо заканчивается".

    Накануне президент Петр Порошенко призвал украинцев присоединиться к акции "Прикрути" и уменьшить по возможности температуру в помещениях. В субботу глава государства поблагодарил граждан и объявил о стабилизации газовой ситуации в Украине.

    Утром в субботу правоохранители начали снос палаток возле парламента в Киеве, произошли столкновения. По последним данным, число задержанных у Рады превысило 100 человек, открыто уголовное дело.

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