Луценко поддержал снос палаток под Радой: "накопитель экстремистов и оружия"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал снос палаточного городка у Верховной Рады в Киеве, где ранее произошли столкновения и были задержаны протестующие.

"С первого дня акций Саакашвили я как генеральный прокурор заявлял о гарантии на мирный протест. Несмотря на то, что с того времени правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, что одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие — по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ — табу…. Генпрокуратура поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке", — написал генпрокурор Украины в Facebook.

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.

Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.