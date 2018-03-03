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    Луценко поддержал снос палаток под Радой: "накопитель экстремистов и оружия"

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    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )17002
    Как отметил Луценко, ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке: "Превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу."
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал снос палаточного городка у Верховной Рады в Киеве, где ранее произошли столкновения и были задержаны протестующие.

    Семенченко показал задержанных в райотделении полиции
    facebook.com/dostali.hvatit
    "Зачистка" палаточного городка. Семенченко показал видео из отдела полиции

    "С первого дня акций Саакашвили я как генеральный прокурор заявлял о гарантии на мирный протест. Несмотря на то, что с того времени правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, что одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие — по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ — табу…. Генпрокуратура поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке", — написал генпрокурор Украины в Facebook.

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.

    Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.

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