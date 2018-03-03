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    Под Радой продолжают разбирать палаточный городок

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )13401
    По данным СМИ, с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали две заполненные деревянными досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.
    Под Радой продолжают разбирать палаточный городок
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Коммунальная техника продолжает вывозить конструкции снесенного правоохранителями палаточного городка у здания Верховной Рады Украины, сообщает агентство УНИАН в субботу.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.

    По информации корреспондента агентства, с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали две заполненные деревянными досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.

    "Работы по разбору палаточного городка продолжаются, на территорию заезжает еще один грузовик. Из-за большого количества снега на дороге ему трудно проехать, поэтому автомобиль толкают правоохранители", — пишет агентство.

    Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.

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