Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
Ключевой фразой в странном выступлении Чорновила была вовсе не фраза о черной икре, которую едят украинцы, а признание неспособности купить то, что покупают другие, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Политический аналитик Тарас Чорновил заявил в эфире "ГС", что дело Виктора Януковича не будет расследовано в течение двух месяцев, как прогнозировал Юрий Луценко, если не будет ограничено право защиты на искусственное затягивание процесса.
Депутат Украины прежних созывов Тарас Чорновил заявил в эфире "ГС", что в Конституции должны быть прописаны обязанность депутатов работать в Раде, серьезное юридическое наказание за прогулы, а также необходим максимальный троллинг.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик Тарас Чорновил заявил, что в газовых контрактах Тимошенко есть полноценный состав преступления, но после того, как ее освободили из тюрьмы, ни одна власть не рискнет поднять этот вопрос.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил заявил, что последствия для е-декларантов могут быть только в случае, если они что-то не задекларировали.
В нерасследовании смерти Вячеслава Чорновола можно винить тогдашнего главу МВД Кравченко, который сделал преждевременное заявление, что это была простая авария. Об этом в эфире "ГС" заявил сын Чорновола Тарас.
Несмотря на очевидные проблемы внутри провластной команды, коалиция Верховной Рады продолжает существовать. Более того, закон вполне позволяет недееспособному большинству проработать до конца каденции парламента.
Первая неделя Верховной Рады в 2017-м году обозначила новые тенденции в работе главного законодательного органа страны. Народные депутаты и раньше позволяли себе прогуливать заседания, но теперь саботаж приобрел массовый характер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.