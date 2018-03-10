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В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик Тарас Чорновил заявил, что в газовых контрактах Тимошенко есть полноценный состав преступления, но после того, как ее освободили из тюрьмы, ни одна власть не рискнет поднять этот вопрос.