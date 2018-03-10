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    Тарас Чорновил

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 100
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    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2260Зачистка палаточного городка под Радой
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Петр Алексеевич, поднимите зарплату своим пиар-холуям
    09:43 02.02.2018
    1874Политический кризис: страна в тупике
    Ключевой фразой в странном выступлении Чорновила была вовсе не фраза о черной икре, которую едят украинцы, а признание неспособности купить то, что покупают другие, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Тараса Чорновил о доходах киевлян и отдыхе президента. Видео
    Покупают черную икру и дорогие путевки. Экс-нардеп о богатеющих украинцах 
    03:21 01.02.2018
    873
    По мнению Тараса Чорновила, в Украине есть необеспеченные люди, которые покупают самые дешевые продукты по акциям, однако таких людей в последнее время не стало больше.
    Марина Порошенко в кукольном театре
    Новый пост Марины Порошенко: кому, зачем? Опрос экспертов
    20:06 25.01.2018
    1642
    Кандидат юридических наук Александр Москалюк подчеркнул, что создается впечатление, будто Украинский культурный фонд создавался именно под Марину Порошенко.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Объединение УНР и ЗУНР не имело государственного значения — Чорновил
    19:35 22.01.2018
    471
    Сам факт провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое государство имеет меньшее значение, чем символизм, который он несет, отметил политический аналитик.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Убийство Ноздровской и слова политиков. Чорновил о событиях нового года
    16:43 04.01.2018
    1798Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По мнению политолога, общество стало более сознательным, более человечным, и отношение украинцев к расследованию убийства Ирины Ноздровской это четко продемонстрировало.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Тарас Чорновил: расскажу, за что уволили Соболева
    16:17 08.12.2017
    3653Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Соболева уволили правильно, потому что было за что, но сделали это в самое неподходящее время, считает политический аналитик.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Тарас Чорновил об истинных мотивах "майдана" Саакашвили
    08:10 24.10.2017
    3100Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политический эксперт Тарас Чорновил считает, что громко анонсированная акция под зданием парламента провалилась, поскольку украинцы перестали верить вранью политиков.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Пережить кибератаку Украине помогла техническая отсталость - Чорновил
    03:17 01.07.2017
    859Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Хакерская атака стала не менее важным событием, чем встреча Порошенко и Макрона в Париже. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Ляшко занимался коммерцией еще при Тимошенко - Чорновил
    20:42 26.06.2017
    615Политический кризис: страна в тупике
    По словам народного депутата нескольких созывов Тараса Чорновила, "Радикальная партия" и ее лидер давно перешли на чистую коммерцию.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Тарас Чорновил подводит итоги года работы Луценко
    16:22 13.05.2017
    854
    Политический аналитик Тарас Чорновил заявил в эфире "ГС", что дело Виктора Януковича не будет расследовано в течение двух месяцев, как прогнозировал Юрий Луценко, если не будет ограничено право защиты на искусственное затягивание процесса.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: заставит ли Парубий работать Раду и депутатов?
    15:19 19.04.2017
    256
    Депутат Украины прежних созывов Тарас Чорновил заявил в эфире "ГС", что в Конституции должны быть прописаны обязанность депутатов работать в Раде, серьезное юридическое наказание за прогулы, а также необходим максимальный троллинг.
    Тарас Чорновил
    Чорновил: возвращение к делу Тимошенко - удар по власти
    21:10 11.04.2017
    18869Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик Тарас Чорновил заявил, что в газовых контрактах Тимошенко есть полноценный состав преступления, но после того, как ее освободили из тюрьмы, ни одна власть не рискнет поднять этот вопрос.
    Тарас Чорновил
    Благодаря е-декларированию появился шанс очистить судебную власть - Чорновил
    00:16 03.04.2017
    92Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил заявил, что последствия для е-декларантов могут быть только в случае, если они что-то не задекларировали.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о гибели отца: все было подтасовано под версию о простой аварии
    00:12 26.03.2017
    345
    В нерасследовании смерти Вячеслава Чорновола можно винить тогдашнего главу МВД Кравченко, который сделал преждевременное заявление, что это была простая авария. Об этом в эфире "ГС" заявил сын Чорновола Тарас.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: ситуация с банками РФ может обернуться финансовой войной
    22:03 24.03.2017
    1314Уход российских банков из Украины
    Существенными для Украины будут последствия отложенного МВФ решения по выделению очередного транша кредита. Об этом в эфире ГС заявил политический аналитик Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Пациент жив, но очень болен. Тарас Чорновил о коалиции в ВР
    17:43 05.02.2017
    1043
    Несмотря на очевидные проблемы внутри провластной команды, коалиция Верховной Рады продолжает существовать. Более того, закон вполне позволяет недееспособному большинству проработать до конца каденции парламента.
    Заседание Верховной Рады 20 января 2017 года - закрытие пятой сессии ВР
    Гулять так гулять. Массовый саботаж в Верховной Раде
    14:20 21.01.2017
    5457
    Первая неделя Верховной Рады в 2017-м году обозначила новые тенденции в работе главного законодательного органа страны. Народные депутаты и раньше позволяли себе прогуливать заседания, но теперь саботаж приобрел массовый характер.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Массовые прогулы депутатов. Такой наглости никогда еще не было - Чорновил
    18:00 20.01.2017
    2176
    По мнению депутата нескольких созывов Тараса Чорновола, массовое прогуливание заседаний Верховной Рады связано с тем, что народные депутаты почувствовали полную безнаказанность за свои действия.
    Тарас Чорновил
    Чорновил: главная цель публикации списков Савченко - срыв обмена пленными
    02:19 14.01.2017
    330Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Политический аналитик Тарас Чорновил в эфире "ГС" заявил, что своим поступком Надежда Савченко создала прецедент срыва украинской стороной договоренностей о неразглашении информации.
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    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2260
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
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