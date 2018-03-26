Тарас Чорновил: разберемся, что "светит" Савченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В четверг, 22 марта, Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Суд на следующий день принял решение об аресте Савченко без права на залог.

Так, согласно решению Шевченковского районного суда Киева, под стражей ее будут держать до 20 мая 2018 года. По словам прокурора, если вину Савченко докажут, ей может грозить пожизненное заключение.

Отметим, что в суде Савченко объявила о начале голодовки.

Подробнее о деле Савченко и какая ответственность может грозить нардепу, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Тарас Чорновил.

(текст публикуется на языке оригинала)

Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що про справу Савченко повинні знати і розуміти звичайні українці?

— Давайте так, пункт перший. Докази, зібрані по справі, є реальними, вони були представлені. Там біля 72 годин тільки чітких записів, представили не найстрашніші записи, як я знаю. Докази зібрані законно, тому що вони збиралися по Рубану, по тих інших особах, не по Савченко, але за нашим законодавством, якщо нова людина входить у процес, і об’єднуються справи, то ці докази діють і на неї, тому насправді заяви адвокатів, що докази зібрані незаконно, абсолютно спростовуються українським законодавством. Момент другий – щодо фігурантів. Дуже важливо. Насправді, фігурантів більше. Ми знаємо – Савченко, Рубан і офіцери, які відмовилися поповнювати зраду і відразу ж стали працювати під прикриттям. Але в самій справі відразу починається таке певне нерозуміння. Стоп. Так, Савченко сама мала обвішана гранатами, автоматами розстрілювати всю Верховну Раду?

Так само, як Рубан чомусь сам перевозив ту зброю.

— Знаєте, Рубан і зброя, там трошки інша річ, це окрема тема. Там була певна впевненість, тому що спрацювало раз, спрацювало другий раз, чому не спрацює третій раз, а прохід туди через пункти гарантували йому персонально.

Це особиста персональна відповідальність.

— Так, особисті нюанси, тому якраз із Рубаном все дуже зрозуміло. Савченко. Та картина, яка ніби вимальовується, дійсно починає викликати підозру – а може це справді несерйозно. Але далі є річ, про яку Луценко тільки натякнув, а Порошенко трошки чіткіше сказав – вона і про російські вуха, і про тих осіб, які були кураторами, які мали бути ще до цього причетні, і яких слідство поки що не має. Те, що я знаю – слідство має певні виходи, слідство знає персоналії, але частина з цих персоналій не в Україні, а по частині з них просто фізично немає доказової бази. Тільки за те, що Савченко планувала зробити, ввезла зброю, вербувала конкретних осіб, вже за це можна дати не довічне, зрозуміло, але 15 років гарантовано за цими статтями, де вже довершений злочин, там вже є 100%. Але те, що називається державний переворот, захоплення влади і інше, що інкримінується їй, отим фактором, який представлений нам, вісім офіцерів, нехай вони підтягнуть ще 28 офіцерів за собою, повстання від того може і не виникнути.

Насправді, не Савченко мала знищувати парламент, не Савченко мала розстрілювати, чому так тягнули зі збереженням отого палаткового містечка до останку, чому міліція, здавалося б, так нелогічно, так жорстко, швидко його розганяла, тому що воно плацдармом мало бути. І в той момент, коли спецслужба зрозуміла, що справа виходить із-під контролю, що може відбутися у будь-яку мить цей напад, вона постаралася ліквідувати плацдарм. Тому що Верховну Раду мали захоплювати зовсім інші люди, дуже добре підготовлені. Тобто, насправді йшлося про набагато ширшу річ. Савченко, навіть, розробляючи план з офіцерами, в яких вона була переконана, що вони готові вбивати будь-кого заради неї і проти влади, теж розуміла — навіть її розуму для цього вистачило — що, якщо вона скаже, що вони будуть працювати у зв’язці з російським спецназом, вони відмовляться. Вона це розуміла, і тому там цього нема, насправді, повна картина передбачає ще цю деталь. Тому, насправді, ще раз кажу, я б не радив нікому насміхатися і говорити, що якась там придуркувата щось захотіла зробити. Те, що є у слідства, те, що є у спецслужб, все було набагато страшніше.

Минуло зовсім небагато часу, коли із босоногої героїні вона перетворилася на антигероя. Що має відбутися у голові пересічного українця знову-таки?

— Що могло відбутися у голові пересічного українця, ми це все бачили день за днем. І тому трошки гірше з головою у пересічного європейця чи американця, який не дуже відстежував її виступи у ПАРЄ та інші трансформації, для них це дійсно певний шок. Давайте так, героя з неї дійсно робили достатньо штучно. Всі ці демонстративні голодування, ми ж купилися на гарну картинку. Це вже потім, розумієте, я відчув, що щось не те, але я себе переконував, що це якісь деталі, що десь інформація не так доходить, мені хотілося вірити в героїню так само, я ж член цієї містифікації… І всім нам хотілося. Нам показували страшну картину – людина може померти. А мій батько, В’ячеслав Чорновіл, у мордовських концтаборах Радянського союзу голодував.

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Але, помітьте, про це не розповідали на загал.

— Тоді ніхто не розповідав. Він по 2-3 роки не мав побачень, йому по року забороняли листи писати. Інші таємно на побаченнях зі своїми родичами переказували інформацію, що він тримає смертельну голодовку, це було примусове голодування. Він після цих голодувань був скелетом, який вітром хитало. У людини було знищене здоров’я, попри всі старання він його так і не відновив, йому неймовірно важко було говорити. Розумієте, я знаю, як виглядають люди після тюремних голодувань. Я можу сказати одне, Савченко ні одного дня не голодувала, це був спектакль, поставлений російським телебаченням, ми купилися, ми хотіли мати героїню, ми купилися. І тому у нас був розрив шаблону. Ми мали врятувати людину, і нам підсунули саме цю людину, вона опинилася на верху хвилі, і ми та весь світ, розриваючись між Сєнцовим і Савченко, вибрали все-таки Савченко, вона жінка.

Чи можна було якось її перевірити?

— Не може жінка бути у військовому полоні, це святая святих, просто от все, крапка і все. І тому її вибрали першою і втягнулися. А далі вже пішло – хтось хотів на цьому попіаритись, і вона стала депутатом Верховної Ради. І навіть офіційно держава не змогла провести перевірку. Усіх, хто вертається з полону, ми гарно вітаємо, всім вручають квіти, всім їм тисне руку президент, а після того вони всі приходять у СБУ, чи до них приходять слідчі, і кілька тижнів з ними дуже детально працюють. Ми про це не чуємо, але після того деякі з цих людей, от як один із військових офіцерів, опиняються на лаві підсудних. Тому що насправді нам звідти вертають і героїв, і абсолютно випадкових людей, які вчинили дрібне порушення: пішов десь горілки купити в сусіднє село і попався сепаратистам в засаду. Все одно їх ніхто не буде карати, вони вже не герої, але ми раді, що ви їх звільнили. І вертають відвертих провокаторів і злочинців. І тому перевірка йде. А перевірити людину, яка в момент повернення вже була народним депутатом і недоторканою не можна, заборона, повне табу. От і виникла така обставина.

Для усіх нас це звичайно було шоком, коли вона почала витворяти оці всі речі і в ПАРЄ, і інші, але коли вона почала говорити стопроцентними тезами російської політики, не пропаганди, а саме російської політики. Ми почали потрошку розуміти і звикати, а після її візиту в Мінськ і в Донецьк, у нас уже якось все стало на свої місця. Мені здається, наразі все стало настільки на свої місця, що ніхто не прийшов особливо Савченко підтримувати, ніхто за нею особливо не плаче, тому що в тому середовищі, до якого вона весь час апелювала, яке прийнято називати у нас патріотичним, від неї уже стомилися, вже є зневіра, вже якесь відчуження.

Але ж у Савченко є прихильники?

— Вона стала своєю у другому середовищі, Ви зверніть увагу, кому вона потискала руки, з ким вона гарно прощалася, хто голосував проти притягнення її до відповідальності, це в першу чергу Шуфрич — я до Шуфрича дуже добре ставлюся, мій товариш — але ми просто маємо розуміти ідеологічну складову. Це Шуфрич, це Мураєв, це Рабінович, це Скорик з Одеси, Добкін. Тобто, це представництво того, що дуже часто називають проросійським крилом сьогоднішнього "Опозиційного блоку". Савченко сьогодні вже не є представником тих середовищ, які її визволяли, вона вже представник тих других середовищ.

К слову, политолог Алексей Якубин высказал мнение, что согласие Рады на арест Савченко было поспешным.

Политтехнолог Ярослав Макитра отметил, что арест Савченко был ожидаем, но в деле могут возникнуть новые повороты.