Корнейчук: Петр Алексеевич, поднимите зарплату своим пиар-холуям

РИА Новости Украина

Украина не является такой уж бедной страной, а проблема в неравенстве доходов вызвана тем, что многие обеспеченные украинцы не платят налоги. Такое мнение высказал политолог, экс-нардеп от Партии регионов Тарас Чорновил, комментируя скандал в связи с отдыхом президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко на элитных курортах.

По словам экс-нардепа, есть необеспеченные люди, которые покупают самые дешевые продукты по акциям, однако таких людей в последнее время не стало больше.

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Чорновил добавил, что возле его дома открылось несколько туристических агентств, возле которых перед праздниками стоят очереди. Также экс-нардеп утверждает, что в последнее время стал все чаще замечать в очереди людей, покупающих "ультрадорогие продукты".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook прокомментировал скандальные заявления бывшего депутата.

"А что вот все пристали к холую Банковой Черноволу за его слова о том, что народ стал покупать при Порошенко больше черной икры?" – задается вопросом эксперт.

Ключевая же была другая фраза, продолжает он, в которой "вся боль "порохобота": "Когда возле кассы перед мною в обычной сети супермаркетов стоит четверо людей, когда каждый из них покупает себе то, на что я, могу только облизаться, то наша страна не такая уж и бедная".

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"Уважаемый Петр Алексеевич, поднимите зарплату своим пиар-холуям "второго эшелона". Люди реально голодают! Те же Черновол, Нусс и Яхно хотят черной икры! Хватит "жировать" только самой элитной челяди вроде Уколова и Медведева!", – обратился к президенту Корнейчук.

Он также опубликовал постскриптум: "Все фамилии являются выдуманными и совпадения с реальными людьми – случайны".