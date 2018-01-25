Суд Киева избрал меру пресечения чиновнице с золотыми слитками

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации. Такое решение суд принял в четверг, передают "Украинские Новости".

При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.

Суд также обязал Гаврилову сдать заграничные паспорта. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Относительно того, что ходатайство удовлетворено лишь частично, избран другой вид меры пресечения, для меня будет преждевременно комментировать судебное решение, я бы хотел увидеть его полный текст, тем более, что это судебное решение не оспаривается и является окончательным, мы с ним согласны. Есть некоторые технические моменты, о его действие до 25 марта. Следствие будет продолжаться", — отметил в эфире "112 Украина" Виталий Кравец, прокурор САП.

Также он добавил, что САП будет стараться в максимально сжатые сроки завершить расследование и передать в суд для рассмотрения дела по существу.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что с начала этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.