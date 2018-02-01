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    Соцсети: посчитали золотые слитки, поели черной икры и… на паперть

    (обновлено: )1035211
    А украинцы, оказывается, весьма скрытный и небедный народ: просят по миру новых кредитов, потихонечку затариваясь черной икрой в ближайшем супермаркете… В чем же настоящая суть "икорных откровений" экс-нардепа Тараса Чорновила?
    Золотые слитки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Украинцы — люди зажиточные. Об этом теперь знает весь мир: мало того, что квартиры украшают золотыми слитками, так еще холодильники забивают черной икрой… Об икре заморской – это из последних откровений политолога, экс-нардепа от Партии регионов Тараса Чорновила. Комментируя недавний скандал в связи с отдыхом президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко на элитных курортах, он сказал следующее:

    "Когда возле  кассы передо мной в обычной сети супермаркетов стоят четверо людей, каждый из которых покупает то, на что я могу только облизаться, я думаю, что страна у нас не такая уж бедная в целом, – рассказал Чорновил. — Я видел, как в последнее время черную икру стали больше покупать, такого раньше не видел. Раньше ее даже не завозили. Теперь завозят, на нее есть спрос".

    В украинском сегменте соцсетей "икорные откровения" Чорновила вызвали небывалый ажиотаж. Не помогла даже ответная публикация самого экс-нардепа все в тех же сетях, в которой экс-нардеп попытался объяснить, что скандальные фразы были попросту выдернуты из контекста.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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