Соцсети: посчитали золотые слитки, поели черной икры и… на паперть

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцы — люди зажиточные. Об этом теперь знает весь мир: мало того, что квартиры украшают золотыми слитками, так еще холодильники забивают черной икрой… Об икре заморской – это из последних откровений политолога, экс-нардепа от Партии регионов Тараса Чорновила. Комментируя недавний скандал в связи с отдыхом президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко на элитных курортах, он сказал следующее:

"Когда возле кассы передо мной в обычной сети супермаркетов стоят четверо людей, каждый из которых покупает то, на что я могу только облизаться, я думаю, что страна у нас не такая уж бедная в целом, – рассказал Чорновил. — Я видел, как в последнее время черную икру стали больше покупать, такого раньше не видел. Раньше ее даже не завозили. Теперь завозят, на нее есть спрос".

В украинском сегменте соцсетей "икорные откровения" Чорновила вызвали небывалый ажиотаж. Не помогла даже ответная публикация самого экс-нардепа все в тех же сетях, в которой экс-нардеп попытался объяснить, что скандальные фразы были попросту выдернуты из контекста.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook