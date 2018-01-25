Золотые слитки есть у всех? Соцсети о сбережениях главы Госаудита

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Прибеднятся – национальная черта украинцев. Очередной раз это попыталась доказать глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, подозреваемая НАБУ в незаконном обогащении. Чиновница уверена, что золотые слитки имеет каждый украинец. "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки", — рассказала Гаврилова.

А еще Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем. К тому же чиновница заверяет, что ее электронная декларация достоверная, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая большой стаж работы.

Однако вся эта информация прошла мимо ушей простых украинцев. А вот фраза о золотых слитках – осталась, и стала поводом для шумных дискуссий в сетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook