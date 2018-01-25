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    Аналитика и комментарии

    Золотые слитки есть у всех? Соцсети о сбережениях главы Госаудита

    (обновлено: )104490
    Злотые слитки дома – обычное дело для каждого украинца. В этом не сомневается глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, подозреваемая НАБУ в незаконном обогащении. Насколько же велик золотой запас рядовых граждан Украины и сколько слитков удалось найти?
    Председатель Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова во время заседания Соломенского суда по избранию ей меры пресечения, в Киеве, 25 января 2018
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Прибеднятся – национальная черта украинцев. Очередной раз это попыталась доказать глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, подозреваемая НАБУ в незаконном обогащении. Чиновница уверена, что золотые слитки имеет каждый украинец. "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки", — рассказала Гаврилова.

    А еще Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем. К тому же чиновница заверяет, что ее электронная декларация достоверная, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая большой стаж работы. 

    Однако вся эта информация прошла мимо ушей простых украинцев. А вот фраза о золотых слитках – осталась, и стала поводом для шумных дискуссий в сетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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