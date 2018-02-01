Мать Олеся Бузины: рада, что Гужва не повторит судьбу моего сына

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. По его словам, причиной отъезда стали угрозы физической расправы. Ранее журналист уже не раз заявлял о преследовании из-за критики властей.

"Последнее сообщение об угрозе убийства поступило ко мне буквально в минувшие выходные", — написал Гужва в своем обращении к читателям издания в среду. Обращение опубликовано на сайте "Страны.ua".

Как утверждает Гужва, он располагает информацией, что судьи в украинских судах получили распоряжения выносить обвинительные приговоры по всем уголовным дела.

Скандально известный народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, комментируя отъезд Игоря Гужвы из Украины, вспомнил об убийстве журналиста Олеся Бузины, который был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве.

О своем отношении к отъезду Игоря Гужвы РИА новости Украина рассказала Валентина Бузина, мать убитого журналиста Олеся Бузины.

Валентина Павловна, вы хорошо знакомы с Игорем Гужвой. Он что-то рассказывал вам об угрозах в свой адрес, каково ему было жить в такой атмосфере?

— Игорь — настоящий мужчина, и, зная мое состояние, мою старость, зная все то, что произошло, трагичное в нашей семье, естественно, он старался при встречах никогда ни на что не жаловаться. Я всё знала из прессы. Я очень уважаю этого человека, и не просто уважаю, я отношусь к нему, как к сыну. Мне очень жаль, что он уехал, я со вчерашнего дня плачу, но я рада. Дай Бог, чтобы он был в безопасности.

Насколько для него это может быть болезненным ударом — отъезд из Украины?

— Я же знаю, как он любит Украину, как он любит людей. Хотя не было у него вообще, никогда не проскальзывало, чтобы куда-то уезжать — да Боже упаси. Я понимаю, что это была какая-то такая капля, которую он просто не смог выдержать. Ко всему же он очень талантливый человек, очень честный, очень порядочный. Очень жаль, что так судьба складывается у таких людей, которые просто вынуждены уезжать.

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Но смотрите, не уехал Олесь, хотя была возможность. Не уехал, сказал, что родину с собой не увезешь: а как же могилы, а как же семья, как мама? И чем окончилось? Моим горем, моими слезами, моей бедой. Поэтому, чего должен был ждать Игорь? Я только, после того, как узнала, все время думаю, как там мама его? Она тоже уже старенькая.

Вы рады, что Гужва сейчас находится в безопасности?

— Естественно. Я ни одной смерти не прошу, даже для убийц моего сына. Мне бы только глянуть им в глаза — что это за люди? Сейчас я корю себя, почему я не заставила Олеся, почему я не настояла, чтобы он уехал, почему?

Но мы настолько верили в Украину, и я, и он, верили в толерантность нашу украинскую. Я никогда не могла представить себе, чтобы поднялась у кого-то рука на моего ребенка. Поэтому, дай Бог, чтобы у Игоря все все сложилось хорошо. Ну что же тут поделать — так складывается жизнь, что люди вдруг оказываются лишними в своей стране и вынуждены уехать. Конечно, к сожалению. Я не знаю, что было последней каплей, но я думаю, что это была очень жгучая капля.