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    Ситуация с Гужвой крайне опасна для Порошенко - Якубин

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (78)

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    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, президент активно собирает "желтые карточки" от Запада, но в итоге одна из них рискует превратиться в "красную".
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Ранее редакция интернет-издания Страна.ua в открытом обращении к президенту Петру Порошенко сообщила, что главред Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

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    Как заявил позже бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище. По словам Гужвы, в выходные он получил угрозы физической расправы.

    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, ситуация с Гужвой — очень опасный для президента Петра Порошенко прецедент.

    "Петр Алексеевич скоро отправляется в Австрию и на встрече с президентом этой страны, хочешь — не хочешь, тема Гужвы будет подниматься. Думаю, что в ближайшее время Порошенко постарается сделать обращение по поводу ситуации с Гужвой. Вероятнее всего, будет избрана такая стратегия, что главред "Страны" чуть ли не сбежал из Украины. Хотя, озвучивать эти тезисы может не сам Порошенко, а глава ГПУ Юрий Луценко, на которого перебросят это дело. В прокуратуре скажут что-то вроде: "тут расследовались дела, а Гужва взял и уехал". Возможно, что журналиста объявят в международный розыск. Сам Порошенко постарается отойти от этой ситуации", — отмечает эксперт.

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    По словам Якубина, очевидно, что ситуация со "Страной", а также "Интером", "NewOne", Союзом православных журналистов показывает, что со свободой слова есть огромные проблемы.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    "Ситуация будет иметь для власти далеко идущие последствия. Для Евросоюза тема свободы прессы более чем важна. Эта тема, которая обсуждается на многих международных форумах и которую нельзя так просто проигнорировать. Многое будет зависеть от того, какой резонанс получит эта ситуация дальше — получит ли Гужва политическое убежище и что будет дальше происходить с оппозиционными СМИ в Украине. История действительно будет иметь влияние на политическое будущее Порошенко.

    Пока что президент собирает "желтые карточки" от Запада, но в итоге они рискуют превратиться в «красную». Европа уже не верит тому, что говорит украинская власть и скоро перейдет от диалогов к ультиматумов", — считает политолог.

    Якубин рассценивает шансы Гужвы на получение политического убежища в Австрии как весьма высокие.

    "Некоторые нардепы своими заявлениями в социальных сетях сделали все возможное, чтобы Гужва в итоге добился желаемого. Материалов, как и прямых угроз от политиков вполне достаточно для того, чтобы получить убежище", — подытожил Якубин.  

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