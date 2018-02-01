Ситуация с Гужвой крайне опасна для Порошенко - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ранее редакция интернет-издания Страна.ua в открытом обращении к президенту Петру Порошенко сообщила, что главред Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

Как заявил позже бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище. По словам Гужвы, в выходные он получил угрозы физической расправы.

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, ситуация с Гужвой — очень опасный для президента Петра Порошенко прецедент.

"Петр Алексеевич скоро отправляется в Австрию и на встрече с президентом этой страны, хочешь — не хочешь, тема Гужвы будет подниматься. Думаю, что в ближайшее время Порошенко постарается сделать обращение по поводу ситуации с Гужвой. Вероятнее всего, будет избрана такая стратегия, что главред "Страны" чуть ли не сбежал из Украины. Хотя, озвучивать эти тезисы может не сам Порошенко, а глава ГПУ Юрий Луценко, на которого перебросят это дело. В прокуратуре скажут что-то вроде: "тут расследовались дела, а Гужва взял и уехал". Возможно, что журналиста объявят в международный розыск. Сам Порошенко постарается отойти от этой ситуации", — отмечает эксперт.

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По словам Якубина, очевидно, что ситуация со "Страной", а также "Интером", "NewOne", Союзом православных журналистов показывает, что со свободой слова есть огромные проблемы.

"Ситуация будет иметь для власти далеко идущие последствия. Для Евросоюза тема свободы прессы более чем важна. Эта тема, которая обсуждается на многих международных форумах и которую нельзя так просто проигнорировать. Многое будет зависеть от того, какой резонанс получит эта ситуация дальше — получит ли Гужва политическое убежище и что будет дальше происходить с оппозиционными СМИ в Украине. История действительно будет иметь влияние на политическое будущее Порошенко.

Пока что президент собирает "желтые карточки" от Запада, но в итоге они рискуют превратиться в «красную». Европа уже не верит тому, что говорит украинская власть и скоро перейдет от диалогов к ультиматумов", — считает политолог.

Якубин рассценивает шансы Гужвы на получение политического убежища в Австрии как весьма высокие.

"Некоторые нардепы своими заявлениями в социальных сетях сделали все возможное, чтобы Гужва в итоге добился желаемого. Материалов, как и прямых угроз от политиков вполне достаточно для того, чтобы получить убежище", — подытожил Якубин.