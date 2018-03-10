В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
Как сообщил журналист Иван Капсамун, ссылаясь на слова адвоката Татьяны Костиной, Георгий Гонгадзе за несколько дней до своей смерти должен был быть пресс-секретарем Петра Порошенко, который на тот момент был народным депутатом.
Тема свободы слова всегда была одной из центральных в Украине. Но в постмайданную эпоху количество публикаций на эту тему уменьшилось в разы. И между этими двумя тезисами, как ни странно, существует прямая причинно-следственная связь.
Как заявил замгенпрокурора Юрий Столярчук, без Мельниченко, который сейчас проживает в США, будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.
В Киеве похоронили журналиста Георгия Гонгадзе. Шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева уверена, что именно расследование его убийства привело к колоссальным изменениям, которые происходят в стране
Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что процедура приватности, о которой просила Мирослава Гонгадзе, была выполнена – ни одной камеры в помещении церкви, где отпевали Георгия Гонгадзе, - не было.
Как сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, по просьбе родственников во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц. Фото- и видеосьемка в помещении церкви также запрещены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.