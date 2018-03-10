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    Георгий Гонгадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 95
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    Акция протеста Украина без Кучмы, 2001 год
    Уроки истории = уроки политики. 9 марта и разгром "Украины без Кучмы"
    07:08 09.03.2018
    2737Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Луценко о деле Гонгадзе: Пукач не дает показаний по заказчикам убийства
    06:40 14.12.2017
    331Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам генерального прокурора, бывший генерал МВД Алексей Пукач - "фактически последний свидетель, который мог бы посодействовать следствию установить заказчика преступления".
    Акция памяти Георгия Гонгадзе в Киеве. Архивное фото
    Украинские журналисты соберутся на акцию в центре Киева
    05:17 15.09.2017
    362Годовщина убийства Павла Шеремета
    Журналистов приглашают собраться 15 сентября в 19.00 на Майдане возле Монумента Независимости. Там состоится акция в память погибших коллег - Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других.
    Украинский журналист Геогрий Гонгадзе
    Гонгадзе убили накануне назначения к Порошенко - адвокат
    15:46 11.08.2017
    2171
    Как сообщил журналист Иван Капсамун, ссылаясь на слова адвоката Татьяны Костиной, Георгий Гонгадзе за несколько дней до своей смерти должен был быть пресс-секретарем Петра Порошенко, который на тот момент был народным депутатом.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко анонсировал новые доказательства в деле об убийстве Гонгадзе
    01:35 26.05.2017
    1601Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "дело Гонгадзе" находится на его личном контроле и он планирует завершить его до окончания своего срока на должности.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Поиск черной кошки в темной комнате. Несколько слов о свободе слова в Украине
    16:59 29.10.2016
    2814
    Тема свободы слова всегда была одной из центральных в Украине. Но в постмайданную эпоху количество публикаций на эту тему уменьшилось в разы. И между этими двумя тезисами, как ни странно, существует прямая причинно-следственная связь.
    Акция памяти Гонгадзе в Киеве
    Акция памяти Георгия Гонгадзе в Киеве 
    22:24 16.09.2016
    168
    Активисты на Майдане у стелы разложили бумаги с надписью "Вначале было слово" и зажгли свечи. В пятницу исполнилось 16 лет со дня гибели Гонгадзе.
    В Киеве проходит акция памяти Гонгадзе
    В Киеве проходит акция памяти Гонгадзе и всех погибших журналистов
    19:32 16.09.2016
    160
    В пятницу исполняется 16 лет со дня гибели журналиста Георгия Гонгадзе. Активисты на Майдане у стеллы выкладывают бумаги с надписью "Вначале было слово" и зажигают свечи.
    Бывший офицер Государственной охраны Николай Мельниченко. Архивное фото
    ГПУ намерена предъявить экс-майору Мельниченко подозрение в госизмене
    05:48 29.03.2016
    1588Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Как заявил замгенпрокурора Юрий Столярчук, без Мельниченко, который сейчас проживает в США, будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ намерена озвучить организаторов и заказчиков убийства Гонгадзе
    23:22 27.03.2016
    1267Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, в самое ближайшее время фамилии людей, которые были организаторами и заказчиками убийства журналиста Георгия Гонгадзе, будут услышаны.
    Похороны Гонгадзе
    Дело Гонгадзе как символ надвигающейся эпохи
    10:36 23.03.2016
    599
    Итак, символическая точка в деле Гонгадзе поставлена – вдове журналиста Мирославе вручили звезду Героя, а 22 марта тело было предано земле.
    День памяти погибших журналистов в Украине
    И после дела Гонгадзе силовики "динамят" нарушения прав журналистов - Лигачева
    18:55 22.03.2016
    204
    В Киеве похоронили журналиста Георгия Гонгадзе. Шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева уверена, что именно расследование его убийства привело к колоссальным изменениям, которые происходят в стране
    Федерика Могерини не сдержала слез, говоря о терактах в Брюсселе
    Фотоитоги 22 марта: теракт в Брюсселе, приговор Савченко, похороны Гонгадзе 
    18:53 22.03.2016
    468
    В Киеве похоронили журналиста Георгия Гонгадзе, убитого 15 лет назад. Церемония прощания, отпевание и похороны прошли, по просьбе близких покойного, без шумих
    Митинг памяти Георгия Гонгадзе. Архивное фото
    Похороны Гонгадзе: покой через 16 лет
    16:36 22.03.2016
    2208
    В Киеве предали земле тело убитого в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе. Хоронить мужа из США приехала супруга Мирослава, мать Георгия до этого дня не дожила.
    Похороны Гонгадзе
    Цыбулько: Гонгадзе похоронили, вопрос заказчиков преступления уже неактуален
    15:15 22.03.2016
    308
    Политический эксперт Владимир Цыбулько заявил, что "дело Гонгадзе", скорее всего, будет прекращено, в связи с отсутствием возможности продолжать следствие.
    Церемония прощания и отпевания журналиста Гонгадзе
    Церемония отпевания журналиста Гонгадзе в Киеве 
    14:20 22.03.2016
    2983
    В киевской церкви Николы Набережного проходит церемония прощания с журналистом Георгием Гонгадзе, убитым 15 лет назад. Его похоронят на территории этой же церкви под большим казацким крестом.
    Похороны Гонгадзе
    Ивасивка: попрощаться с Гонгадзе пришли не менее 300-400 человек
    14:20 22.03.2016
    3706
    Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что процедура приватности, о которой просила Мирослава Гонгадзе, была выполнена – ни одной камеры в помещении церкви, где отпевали Георгия Гонгадзе, - не было.
    Похороны Гонгадзе
    Церемония прощания с журналистом Гонгадзе в Киеве 
    14:01 22.03.2016
    836
    В киевской церкви Николы Набережного проходит церемония прощания с журналистом Георгием Гонгадзе, убитым 15 лет назад. Его похоронят на территории этой же церкви под большим казацким крестом.
    Гроб с телом Георгия Гонгадзе
    Гроб с телом Георгия Гонгадзе привезли в церковь 
    11:40 22.03.2016
    315
    Как сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, по просьбе родственников во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц. Фото- и видеосьемка в помещении церкви также запрещены.
    День памяти погибших журналистов в Украине. Архивное фото
    В Киеве началась церемония похорон Георгия Гонгадзе
    10:55 22.03.2016
    330Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По просьбе родственников во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц. Фото- и видеосьемка в помещении церкви также запрещены.
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    Акция протеста Украина без Кучмы, 2001 год
    Уроки истории = уроки политики. 9 марта и разгром "Украины без Кучмы"
    07:08 09.03.2018
    2737
    В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
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