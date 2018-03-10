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В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.