Чорновил: следующее дело против Савченко - о госизмене

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут обвинить в государственной измене, помимо уже выдвинутых подозрений в подготовке теракта в центре Киева, считает политический аналитик Тарас Чорновил.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Я думаю, что по тем статьям, которые ей инкриминируются, передача дела в суд будет достаточно быстрой, дальше — вопрос суда. Я думаю, что будет следующее дело о государственной измене, но оно может тянуться долго уже после того, как будет вынесен приговор по этому делу, чтобы не объединять дела и не затягивать процесс", — сказал Чорновил в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, Савченко является вполне вменяемой, чтобы предстать перед судом.

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"Я не думаю, что Савченко будет признана невменяемой. То, что она принимает неадекватные решения ни о чем не говорит, неадекватные решения часто принимают вполне вменяемые люди", — добавил политолог.

Чорновил пояснил, что статьи Уголовного кодекса, по которым Савченко выдвинуты подозрения, не предусматривают альтернативной меры пресечения помимо ареста.

"Ей инкриминированы статьи, которые предусматривают абсолютно безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей… Она сейчас в статусе задержанной, судьи будут избирать меру пресечения, очевидно, что Генпрокуратура будет настаивать на единой мере — аресте, поэтому я думаю, она непосредственно оттуда переместится во внутренний следственный изолятор СБУ", — сказал политолог.

Он также считает, что ситуация с Савченко не приведет к волнениям в обществе. "Я думаю, что особых изменений это не принесет. Я не верю в версию, что это старт президентской кампании Савченко", — добавил Чорновил.