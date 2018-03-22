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    Чорновил: следующее дело против Савченко - о госизмене

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (147)

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    По словам Тараса Чорновила, следующее дело против Надежды Савченко будет о государственной измене, "но оно может тянуться долго уже после того, как будет вынесен приговор по этому делу".
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут обвинить в государственной измене, помимо уже выдвинутых подозрений в подготовке теракта в центре Киева, считает политический аналитик Тарас Чорновил.

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    УНИАН
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    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    "Я думаю, что по тем статьям, которые ей инкриминируются, передача дела в суд будет достаточно быстрой, дальше — вопрос суда. Я думаю, что будет следующее дело о государственной измене, но оно может тянуться долго уже после того, как будет вынесен приговор по этому делу, чтобы не объединять дела и не затягивать процесс", — сказал Чорновил в эфире телеканала "112 Украина".

    По его мнению, Савченко является вполне вменяемой, чтобы предстать перед судом.

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    "Я не думаю, что Савченко будет признана невменяемой. То, что она принимает неадекватные решения ни о чем не говорит, неадекватные решения часто принимают вполне вменяемые люди", — добавил политолог.

    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Савченко vs Луценко. Заседание Верховной Рады

    Чорновил пояснил, что статьи Уголовного кодекса, по которым Савченко выдвинуты подозрения, не предусматривают альтернативной меры пресечения помимо ареста.

    "Ей инкриминированы статьи, которые предусматривают абсолютно безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей… Она сейчас в статусе задержанной, судьи будут избирать меру пресечения, очевидно, что Генпрокуратура будет настаивать на единой мере — аресте, поэтому я думаю, она непосредственно оттуда переместится во внутренний следственный изолятор СБУ", — сказал политолог.

    Он также считает, что ситуация с Савченко не приведет к волнениям в обществе. "Я думаю, что особых изменений это не принесет. Я не верю в версию, что это старт президентской кампании Савченко", — добавил Чорновил.

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