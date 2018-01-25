Новый пост Марины Порошенко: кому, зачем? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного Фонда Марину Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены наблюдательного совета Фонда. Согласно закону, глава фонда избирается членами набсовета фонда не менее чем двумя третями голосов от общего состава, набсовет и глава культурного фонда осуществляют свои полномочия на общественных началах. Главой Фонда на 4-х летний срок назначается лицо, являющееся специалистом в области культуры, имеющее безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным и иностранным языком.

Согласно действующему законодательству, глава Украинского культурного фонда координирует работу набсовета, вносит изменения в его регламент. Наблюдательный Совет в свою очередь проводит аудит деятельности Фонда, обеспечивает формирование государственной политики в сфере культуры. Непосредственное управление культурным фондом осуществляет Дирекция Украинского культурного фонда.

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Отметим, в марте 2017 Верховная Рада проголосовала за создание Украинского культурного фонда. Это — бюджетное учреждение, которое выполняет специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает 207 млн ​​гривен на обеспечение функционирования культурного фонда.

Подробнее о назначении Марины Порошенко на эту должность в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический аналитик, депутат парламента предыдущих созывов Тарас Чорновил.

УНИАН Тарас Чорновил. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Призначення Марини Порошенко головою Українського культурного Фонду — тут нема конфлікту інтересів?

— Немає. Такі призначення логічні є для дружини президента. Річ у тому, що вона не буде виконувати функції держслужбовця. От Ви зараз дуже добре зробили, ви процитували частину статуту культурного фонду щодо повноважень саме наглядової ради і голови культурного онду. Це просто назва так красиво звучить у законі, а якщо б це було накладено на бізнес, насправді це б називалося голова наглядової ради. Всі її функції відповідають наглядовій раді. Більше того, вона навіть не має прямого впливу на обрання виконавчого директору Культурного Фонду, який дійсно, оскільки це державна структура, має розпоряджатися фінансами, бути відповідно держслужбовцем. Тому в даному випадку вона не стає держслужбовцем, а я ще раз нагадаю, що це класична ситуація для більшості країн світу, у нас такими речами займалася, зокрема, Катерина Ющенко, тільки це не було формалізовано. Дружина президента має займатися доброчинністю, питаннями культури, мистецтва, розвитку інших гуманітарних галузей.

Якщо тут нема конфлікту інтересів. Але ж навіщо створювати привід для такого трактування?

— На мій погляд, якраз, не виникає це питання. Ще раз повторююсь, якби посада голови Фонду передбачала згідно з законом роль управління, роль директора, розпорядника коштів, тощо, це була б зовсім інша річ. Це є функція контролю, загальної оцінки, вибору якихось напрямків. Але все одно всі рішення мають прийматися виключно дирекцією. Більше того, фонд передбачає можливість залучення актів співфінансування. У нас уже був випадок, коли була "лікарня майбутнього", там теж головою наглядової ради була дружина президента. На жаль, на той момент не було належно поставленого контролю. І мені здається, з цього зараз зроблені теж уроки, щоб на сьогоднішній день наглядова рада відстежувала, як проходять фінанси.

Кандидат юридических наук, эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк подчеркнул, что создается впечатление, будто организация создавалась именно под Марину Порошенко.

Посада голови Українського культурного центру на громадських засадах належить до рангу держслужбовців?

— Тут є значно більші проблеми. З однієї сторони, у нас, згідно закону, це — бюджетна установа. З іншої сторони, діяльність здійснюється на громадських засадах. Тут є якась невідповідність. Це або бюджетна установа, або громадська організація. Момент другий. Призначення здійснює центральний орган виконавчої влади, який відповідальний у сфері культури. Згідно закону, є вимога до директора, до особи, яка очолює цю структуру. Так от, такою вимогою є те, що особа повинна бути фахівцем у галузі культури. У мене питання, чи є Марина Порошенко фахівцем в галузі культури? Дуже цікаво, що сам закон насправді не розшифровує, що таке фахівець у галузі культури, але очевидно, треба мати якийсь досвід саме у цій діяльності, якусь мати профільну освіту. Тут цей момент, він також не розшифровується, я думаю, тут питань повинно бути багато. І момент третій. Теж для мене такий важливий. Якщо ми подивимося, чим регулюється діяльність цього фонду. Так, законом. Але з точки зору правил законодавчої техніки, закон повинен регулювати невизначене коло суспільних відносин. А цей закон був прийнятий у 2017 році. Тобто, якби Марина Порошенко, очолила цей орган відповідно до закону, який ще приймався у році 2012-2013-му, до того часу як президентом України став Петро Порошенко, то не виглядало б так, начебто створювалася якась організація спеціально під Марину Порошенко.

Але я хочу тут підкреслити принципово один важливий момент, він пов'язаний з тим, що з юридичної точки зору тут таких інших ляпів немає. Але залишається у повітрі питання стосовно того, наскільки Марина Порошенко є фахівцем у галузі культури. Культурна бюджетна установа з однієї сторони, а з іншої сторони — фонд здійснює свою діяльність на громадських засадах. Тобто, якось не зовсім для мене зрозумілий статус цієї структури.

Цей закон був ухвалений у 2017 році. А до цього якими актами регулювалася дія Українського культурного центру?

— Наскільки я розумію, не було профільного закону. Тобто, це нормативний акт, який був прийнятий вперше.

Напомним, в марте 2017 года Верховная Рада приняла закон об Украинском культурном фонде. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов.