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    Политика

    Саакашвили: полицейские подбросили гранаты в палаточный городок

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (75)

    (обновлено: )10910
    Михаил Саакашвили заявил, что за все время существования палаточного лагеря в нем не было зафиксировано оружия.
    Полиция нашла гранаты в зачищенном палаточном городке
    Артем Шевченко в facebook

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что гранаты в палаточный городок у Верховной Рады подбросили сотрудники полиции.

    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады. Видео
    facebook.com/kutiepov
    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады

    Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении.

    "Я категорически осуждаю действия Порошенко, Авакова, Луценко и олигархата. Как всегда, они лгут и обманывают. Подбросили в лучших ментовских традициях учебные гранаты, говорят о каком-то скопления оружия. Когда за все это время не было ни одного серьезного инцидента в этом лагере", — заявил Саакашвили.

    Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

    Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.

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