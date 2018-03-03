Саакашвили: полицейские подбросили гранаты в палаточный городок

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что гранаты в палаточный городок у Верховной Рады подбросили сотрудники полиции.

Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении.

"Я категорически осуждаю действия Порошенко, Авакова, Луценко и олигархата. Как всегда, они лгут и обманывают. Подбросили в лучших ментовских традициях учебные гранаты, говорят о каком-то скопления оружия. Когда за все это время не было ни одного серьезного инцидента в этом лагере", — заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.