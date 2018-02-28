Во время пресс-конференции Порошенко активисты потолкались с Нацгвардией

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Возле Мыстецького Арсенала, где проходила пресс-конференция президента Петра Порошенко, образовалась небольшая заворушка в тот момент, когда несколько автомобилей президентского кортежа выехало из ворот, сообщают "Вести".

Активисты начали громче кричать на сотрудников УГО, которые перекрыли один из плакатов. Протестующие разозлились, прорвали цепь Нацгвардии и подтянулись к входу в Арсенал. Однако до драки дело не дошло.

Несмотря на явные словесные провокации со стороны активистов, правоохранители вели себя совершенно спокойно.

А активисты, решив что Порошенко уехал в одной из машин, разошлись сразу же после отъезда кортежа.

Вести Протест под Арсеналом едва не перерос в драку

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".