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    Во время пресс-конференции Порошенко активисты потолкались с Нацгвардией

    (обновлено: )28430
    Правоохранители перекрыли один из плакатов и вызвали этим недовольство протестующих. Активисты прорвали цепь Нацгвардии и подтянулись к входу в Арсенал. Однако до драки дело не дошло.
    Протест под Арсеналом едва не перерос в драку
    Вести

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Возле Мыстецького Арсенала, где проходила пресс-конференция президента Петра Порошенко, образовалась небольшая заворушка в тот момент, когда несколько автомобилей президентского кортежа выехало из ворот, сообщают "Вести".

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    Активисты начали громче кричать на сотрудников УГО, которые перекрыли один из плакатов. Протестующие разозлились, прорвали цепь Нацгвардии и подтянулись к входу в Арсенал. Однако до драки дело не дошло.

    Несмотря на явные словесные провокации со стороны активистов, правоохранители вели себя совершенно спокойно.

    А активисты, решив что Порошенко уехал в одной из машин, разошлись сразу же после отъезда кортежа.

    Вести
    Протест под Арсеналом едва не перерос в драку

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

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