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    Словакию охватили многотысячные демонстрации из-за убийства журналиста

    (обновлено: )28611
    Участники акций в Братиславе и других городах Словакии требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможного участия его правительства в коррупционных схемах.
    Ситуация в Словакии
    REUTERS Radovan Stoklasa

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, десятки тысяч словаков вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. Как пишет Deutsche Welle, акции были связаны с недавним убийством журналиста-расследователя Яна Куцияка.

    Убитый в Словакии журналист
    Фото: David Ištok, Aktuality.sk
    В Словакии убили журналиста за расследование дела по налогам

    Участники акции требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможного участия его правительства в коррупционных схемах.

    Ранее президент Словакии Андрей Киска сообщил, что досрочные выборы в Словакии могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию.

    В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике. 

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