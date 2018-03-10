Словакию охватили многотысячные демонстрации из-за убийства журналиста

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, десятки тысяч словаков вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. Как пишет Deutsche Welle, акции были связаны с недавним убийством журналиста-расследователя Яна Куцияка.

Участники акции требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможного участия его правительства в коррупционных схемах.

Ранее президент Словакии Андрей Киска сообщил, что досрочные выборы в Словакии могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.