Убийство журналиста. Президент Словакии заговорил о досрочных выборах

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Досрочные выборы в Словакии могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию, заявил президент страны Андрей Киска, сообщает Reuters.

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Он сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.