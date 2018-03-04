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    Убийство журналиста. Президент Словакии заговорил о досрочных выборах

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    Президент Словакии сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.
    Президент Словакии Андрей Киска на саммите НАТО в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Досрочные выборы в Словакии могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию, заявил президент страны Андрей Киска, сообщает Reuters.

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    Он сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.

    В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

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