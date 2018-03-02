Премьер Словакии об убийстве журналиста: в стране "сумасшедшая ситуация"

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране сложилась "сумасшедшая ситуация", нелегкая для всех граждан в связи с убийством журналиста Яна Куциака.

Об этом он сказал, выступая перед участниками приема в честь приближающегося Международного женского дня.

"Мы встречаемся в очень нелегкий момент для меня, для моей партии "Курс – социальная демократия", для всех граждан нашей республики, которая переживает сейчас воистину сумасшедшую ситуацию. Но я надеюсь, что она в ближайшие дни успокоится", — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.

"Мы хотим, чтобы это убийство было тщательно расследовано. Одновременно хотел бы обратить внимание на то, что оппозиция пытается использовать трагедию в своих чисто политических целях, чтобы дестабилизировать страну и свалить правительство. Нормальным путем она никогда не смогла бы выиграть парламентские выборы", — сказал премьер.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки. По данным СМИ, в связи с трагедией рассматривался вопрос об отмене торжественного вечера в честь женского праздника, но в итоге он состоялся.