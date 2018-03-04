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    Убийство журналиста в Словакии. ЕП взял под контроль расследование

    (обновлено: )62
    Как отмечают СМИ, смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции. Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства из-за отказа главы МВД Роберта Калиняка выйти в отставку.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

    Убитый в Словакии журналист
    Фото: David Ištok, Aktuality.sk
    В Словакии убили журналиста за расследование дела по налогам
    Европарламент собирается отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства журналиста Яна Кучака, сообщила председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле, сообщает DW.

    Как отмечает издание, смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции.

    Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства в связи с отказом министра внутренних дел Роберта Калиняка выйти в отставку. "Мост" требует отставки политика.

    В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

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