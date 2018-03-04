Убийство журналиста в Словакии. ЕП взял под контроль расследование

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

Европарламент собирается отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства журналиста Яна Кучака, сообщила председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле, сообщает DW

Как отмечает издание, смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции.

Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства в связи с отказом министра внутренних дел Роберта Калиняка выйти в отставку. "Мост" требует отставки политика.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.