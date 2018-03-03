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    Убийство журналиста в Словакии. Протестовать вышли тысячи людей

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    Почтить память погибших также пришел президент страны Андрей Киска. Многие держали в руках фотографии убитой пары.
    В Словакии тысячи людей вышли почтить память убитого журналиста Яна Куциака
    REUTERS Radovan Stoklasa

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память журналиста Яна Куцяк и его невесты, которые были застрелены, сообщает Aktuality.

    Убитый в Словакии журналист
    Фото: David Ištok, Aktuality.sk
    В Словакии убили журналиста за расследование дела по налогам

    Только в столице страны Братиславе несколько десятков человек собрались на акцию, несмотря на сильный мороз и снегопад. Они требовали остановить влияния мафии в стране, заявив, что нападение на журналиста был нападением на каждого гражданина.

    Некоторые участники акции пришли к зданию канцелярии премьер-министра Роберта Фицо, требуя отставки правительства.

    Почтить память погибших также пришел президент страны Андрей Киска. Многие держали в руках фотографии убитой пары. Ян Куцяк и его невеста должны были пожениться в мае.

    Акции прошли также во многих словацких городах и даже за рубежом — в Великобритании, Франции, Бельгии, Канаде.

    Похороны Мартины Куснировои прошли в пятницу в северном городе Грегоровец, ее хоронили в свадебном платье. Похороны Куцяк пройдет в субботу в городке Ставник, недалеко от чешской границы.

    REUTERS Radovan Stoklasa
    В Словакии тысячи людей вышли почтить память убитого журналиста Яна Куциака

    В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки. По данным СМИ, в связи с трагедией рассматривался вопрос об отмене торжественного вечера в честь женского праздника, но в итоге он состоялся.

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