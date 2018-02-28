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    Убийство журналиста в Словакии. Министр культуры подал в отставку

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    По словам министра культуру Марека Мадарича, он просто не может находиться на должности министра культуры из-за убийства журналиста.
    Убитый в Словакии журналист
    Фото: David Ištok, Aktuality.sk

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом Мадарич сообщил на телевизионной пресс-конференции, пишет "Сегодня".

    По словам Мадарича, он просто не может находиться на должности министра культуры из-за убийства журналиста.

    "Честно говоря, как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", – заявил Мадарич.

    Марек Мадарич занимал пост министра культуры с 2016 года. Эту же должность он занимал с 2006 по 2010 годы. Также известно, что он длительное время являлся союзником премьер-министра Роберта Фицо.

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