Убийство журналиста в Словакии. Министр культуры подал в отставку

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом Мадарич сообщил на телевизионной пресс-конференции, пишет "Сегодня".

По словам Мадарича, он просто не может находиться на должности министра культуры из-за убийства журналиста.

"Честно говоря, как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", – заявил Мадарич.

Марек Мадарич занимал пост министра культуры с 2016 года. Эту же должность он занимал с 2006 по 2010 годы. Также известно, что он длительное время являлся союзником премьер-министра Роберта Фицо.