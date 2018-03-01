В Словакии убили журналиста за расследование дела по налогам

РИА Новости Украина

На пресс-конференции полицейского президента Тибора Гашпара прозвучали слова о том, что в Словакию возвращаются 90-е годы, сообщает Sputnik со ссылкой на комментатора Душана Керного (Dušan Kerný) из "Словацкой народной газеты". Как сообщил Керны, для Словакии это исключительный случай.

— Президент страны потребовал найти убийцу и принять меры по защите журналистов. Такую же позицию занял премьер, а правительство в день убийства отменило программу за пределами Братиславы.

Полиция заявила, что мотивом убийства послужила профессиональная деятельность журналиста Яна Куциака, который занимался проблематикой уклонения от налогов. Опасна ли для журналиста в Словакии работа в данной сфере?

— Это распространенная тема для журналистов и политиков, особенно оппозиционных. Уклонение от налогов, мошенничество, учреждение фирм, открытие банковских счетов в оффшорах, особенно мошенничество в предпринимательской деятельности при возмещении НДС – это частые случаи. Имели место судебные разбирательства, касающиеся мошенников и коррумпированных чиновников-налоговиков. Но убийства до сегодняшнего дня были связаны исключительно с криминальной средой, мафией, но не с журналистами.

Вы думаете, это случай исключительный, абсолютно единичный или же словацкие журналисты в опасноти? Вам лично угрожали?

— Поскольку я занимаюсь внешней политикой, мне никто не угрожал, но если вспомнить атмосферу СМИ, например, в период приватизации, некоторые журналисты мне говорили, что не будут писать всей правды, так как хотят выжить и опасаются за свою судьбу. В Словакии область журналистского расследования является не только профессией, но и просто стилем жизни журналиста. В последнее время в этой сфере работают те, кто "имеет базу" не только в СМИ, но и в политике, т.е. они не действуют в "сольном формате". Фактом остается то, что чем выше они берут, тем более напряженной становится ситуация. И не только из-за угроз, но и вследствие того, что неосторожных журналистов обвиняют в суде, а финансовый проигрыш бывает для СМИ фатальным.

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Как охарактеризовать отношения властей с журналистами в Словакии?

— Как показывает сегодняшний день, и в Чехии, и в Словакии большая часть политиков пришла или приходит из бизнес-среды, например Андрей Бабиш или Андрей Киска. В Словакии новые политики или новые партии связаны с предпринимателями. В свою очередь, правительственные чиновники высшего звена или же оппозиционные политики — это бизнесмены. Или же они ими были раньше. Это следствие парламентской демократии с момента вступления Словакии в ЕС. Потому здесь есть и всегда будет напряжение. Этот источник напряжения лежит между требованиями к СМИ в отношении наглядности и политикой, которая принимает решения касательно миллиардов, скажем, на новое вооружение или на перераспределение средств из европейских фондов. Еще недавно были ситуации, когда журналистов считали проститутками, но сейчас царит вооруженное перемирие, когда СМИ делятся в зависимости от поддержки правительства или президента.