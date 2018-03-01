Убийство журналиста и его невесты в Словакии. Задержан подозреваемый

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. В ходе расследования убийства журналиста Яна Куциака полиция задержала одного человека и обнаружила оружие, которое, как предполагается, было использовано при совершении преступления, заявил на пресс-конференции в Братиславе президент словацкой полиции Тибор Гашпар.

В ночь на понедельник в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, 27-летний Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

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"В предполагаемый день убийства, в минувшую пятницу, полиция перехватила разговор двух мужчин, которые договаривались о том, что возьмут оружие и встретятся в селе Велка Мача, в котором, как позднее выяснилось, было совершено убийство журналиста и его невесты", — сказал Гашпар, выступление которого транслировалось сетевыми ТВ-каналами.

По словам главы полиции, в ходе расследования были проведены обыски в трех домах и допрошены несколько человек, один из которых задержан. Кроме того, полиция обнаружила короткоствольное оружие и несколько использованных патронов. Предполагается, что именно из этого оружия были застрелены и журналист, и его невеста. Эту версию должна уточнить проводимая ныне баллистическая экспертиза, сказал Гашпар.

В ходе проведенных обысков обнаружены также 160 грамм первитина (самый популярный в Словакии и Чехии вид наркотика, другое его название – метамфетамин) и множество холодного оружия, добавил президент полиции.