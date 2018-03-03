Глава МВД Словакии отказался уйти в отставку из-за убийства журналиста

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк отказался покинуть свой пост в связи с убийством журналиста Яна Куциака, к чему его ранее призвали ряд политиков, а также участники массовых манифестаций, состоявшихся в пятницу более чем в 50 населенных пунктах республики.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

"Сколько человек еще должно погибнуть, чтобы вы почувствовали то, что в цивилизованных странах называется политической ответственностью?" — спросил главу МВД ведущий радиопередачи "Субботние диалоги" Бранислав Добшинский.

"Я думаю, что вы упрощаете и облегчаете ситуацию, связанную со смертью этих молодых людей. Для меня главное, чтобы выяснилось, что произошло и почему. Все остальное необходимо отложить на более поздний период", — ответил Калиняк.

В пятницу отставки главы МВД потребовал от имени своих однопартийцев лидер партии "Мост", входящей в состав правящей коалиции, Бела Бугар. Лозунги с таким требованием несли многие участники траурной манифестации в Братиславе, собравшей около 10 тысяч человек, а также подобных шествий еще более чем в 50 населенных пунктах Словакии.

Ранее в связи с подозрениями в коррупции оппозиционные партии трижды поднимали в парламенте вопрос о недоверии Калиняку, но каждый раз для его снятия с поста министра им не хватало небольшого количества голосов.

В среду вынуждены были покинуть свои посты секретарь совбеза Словакии Вилиам Ясань и главный советник премьера Роберто Фицо, в прошлом участница конкурсов красоты, позировавшая мужским журналам, 30-летняя Мария Трошкова, которые поддерживали отношения с итальянцами-фигурантами расследований Куциака. В связи с этим местные СМИ задаются вопросом, как могли люди со столь подозрительными связями оказаться в окружении премьера, почему МВД допустило их к совещаниям и документам, носящим гриф секретности?

В связи с возникшей ситуацией в субботу объявил о своем уходе из правительства глава канцелярии премьера Ромаш Шипош. Двумя днями ранее покинул пост министр культур, Марек Мадьярич, курировавший деятельность СМИ. Некоторые словацкие СМИ, в частности, сетевой портал Aktuality, для которого писал свои материалы Куциак, начинают ставить под сомнение политическое будущее премьера Роберта Фицо, который возглавляет правительство республики с 2006 года с двухлетним перерывом в 2010–2012 годах.