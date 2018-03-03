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    Полиция Киева отчиталась о спецоперации "прикрути" у Верховной Рады

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    Зачистка палаточного городка под Радой (72)

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    По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Двадцать человек, среди которых семь полицейских и 13 митингующих, пострадали в результате столкновений у Верховной Рады, большинство задержанных полиция уже отпустила на свободу, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

    Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.

    "В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили", — приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева.

    По словам руководителя столичных полицейских, в больницы и поликлиники "обратились 13 человек, которые находились в палаточном городке, и семь сотрудников полиции".

    "Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь", — добавил он.

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    Вместе с тем Крищенко подчеркнул, что будет проведена тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов, поскольку в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что сотрудник полиции применил против него газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании им в социальных сетях.

    "Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. Вместе с тем эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", — сказал Крищенко.

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