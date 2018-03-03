Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве восстановлен проезд на участке улицы Грушевского, который был заблокирован из-за акции протеста под Верховной Радой, сообщил в Twitter представитель МВД Артем Шевченко.

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"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года", — написал Шевченко.

— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 3 березня 2018 р.

​Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.