В США требуют усилить контроль за оружием

По данным Washington Post, протестующие собрались перед зданием Национальной стрелковой ассоциации США в городе Фэрфакс штата Виргиния. Жители города вышли с плакатами "Хватит", "NRA покупает конгресс", "Стыдно. Стыдно" и призывами сместить с должности чиновников, которые выступают против более строгих мер контроля за оружием.

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Вторая поправка к конституции США гарантирует американцам право на хранение и ношение огнестрельного оружия. Национальная стрелковая ассоциация США является некоммерческой организацией, объединяющей сторонников защиты права американских граждан на владение оружием.

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Стрельба произошла 14 февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.