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    Подросток, расстрелявший школьников во Флориде, законно приобрел оружие

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (26)

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    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    @FranklinWSVN

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Юноша, обвиняющийся в массовом убийстве во Флориде, законным образом приобрел оружие, из которого расстрелял 17 человек, сообщил представитель Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE).

    Стрельба во Флориде. Видео
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    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в среду, 15 февраля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом

    Смотрите также: Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    "Огнестрельное оружие, примененное в этом инциденте, было законным путем приобретено обвиняемым в штате Флорида почти год назад", — заявил на пресс-конференции сотрудник BATFE Питер Форселли.

    Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Он остается под арестом без права освобождения под залог.

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