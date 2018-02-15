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    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (24)

    (обновлено: )216
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Канал ABC News на Youtube

    Кадры с места трагедии опубликовал на своей странице в Twitter американский телеканал ABC.

    ​На видео запечатлено, как сотрудники спецназа выводят людей из, предположительно, зрительного зала.​

    ​Телеканал CBSN ранее опубликовал видео, снятое одним из учеников школы, на котором запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно, как люди прячутся под партами в классной комнате, при этом слышны выстрелы и крики.

    Смотрите также: Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек.

    Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

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