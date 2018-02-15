Стрельба в школе во Флориде: полиция подтверждает гибель 17 человек

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. В результате стрельбы в школе на юге Флориды погибли 17 человек, заявил шериф округа Бровард, где произошел инцидент, Скотт Исраэл.

"Мне жаль сообщить, что погибли 17 человек", — сказал Исраэл.

По его словам, 12 были убиты в здании школы, трое – на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф не привел данных о числе раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.

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Исраэл подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.