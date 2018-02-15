наверх
15.02.201807:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сенатор сообщил шокирующие подробности смертельной стрельбы во Флориде

    Тема:

    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (22)

    (обновлено: )396
    Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе".
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    wsvn.com

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Стрелявший в школе во Флориде включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов, на нем был противогаз, сообщил в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон.

    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Канал БИЗНЕС Online на Youtube
    Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

    "Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор-демократ от штата Флорида.

    Смотрите также: Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Танцующий Ким Чен Ын напугал северокорейских болельщиц на Олимпиаде
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе