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    Стрельба в американской школе. Врачи уточнили число пострадавших

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (24)

    (обновлено: )37321
    По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.
    Стрельба в школе во Флориде
    Скриншот CNN

    Стрельба во Флориде. Видео
    Канал на Youtube Ruptly
    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе
    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате стрельбы в школе американского города Паркленд, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей местной больницы.

    По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек.

    Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе