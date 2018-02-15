Стрельба в американской школе. Врачи уточнили число пострадавших

Канал на Youtube Ruptly Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате стрельбы в школе американского города Паркленд, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей местной больницы.

По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.