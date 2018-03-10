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    гробы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Южная Африка
    В Южной Африке умершая женщина в гробу родила ребенка
    17:04 18.01.2018
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    По информации СМИ, женщина была на девятом месяце беременности на момент смерти. Мертворожденный ребенок был похоронен в одном гробу со своей матерью.
    По улице новозеландского Окленда проехался гроб на колесиках. Видео
    "Гроб на колесиках" ездил по автостраде в Новой Зеландии 
    13:09 07.12.2017
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    В интернете появилось видео катафалка, из которого выпали и укатились носилки, предположительно, с мертвым телом. Инцидент произошел в новозеландском Окленде.
    В России задержали катафалк с гробом черной икры. Видео
    В России задержали катафалк с полным гробом черной икры 
    13:14 27.10.2015
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    В Хабаровском крае сотрудники ДПС остановили за превышение скорости автобус ритуального агентства. Однако в ходе досмотра транспортного средства вместо покойника полицейские обнаружили полтонны черной икры.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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