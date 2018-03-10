В Хабаровском крае сотрудники ДПС остановили за превышение скорости автобус ритуального агентства. Однако в ходе досмотра транспортного средства вместо покойника полицейские обнаружили полтонны черной икры.
Сообщается, что в гробу полицейские нашли запаянные в термоупаковку контейнеры с 0,5 тонны черной икры. Полицейские разыскивают причастных к незаконной добыче и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов.
Во вторник в СК РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек - матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.