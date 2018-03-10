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    Елена Алексеева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В России задержали катафалк с гробом черной икры. Видео
    В России задержали катафалк с полным гробом черной икры 
    13:14 27.10.2015
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    В Хабаровском крае сотрудники ДПС остановили за превышение скорости автобус ритуального агентства. Однако в ходе досмотра транспортного средства вместо покойника полицейские обнаружили полтонны черной икры.
    Банки с икрой осетровых рыб. Архивное фото
    В РФ за превышение скорости задержали катафалк с гробом, набитым черной икрой
    08:43 27.10.2015
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    Сообщается, что в гробу полицейские нашли запаянные в термоупаковку контейнеры с 0,5 тонны черной икры. Полицейские разыскивают причастных к незаконной добыче и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    В РФ задержан подозреваемый в жестоком убийстве своих шести детей и жены
    00:22 05.08.2015
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    Во вторник в СК РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек - матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям.
    Борис Немцов убит в центре Москвы
    Главе МВД РФ доложено об убийстве Немцова, в Москве введен план "Перехват"
    00:31 28.02.2015
    384Годовщина убийства Бориса Немцова
    Четыре выстрела было произведено ему в спину, в результате которых он погиб, в настоящее время в городе введен план "Перехват", сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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