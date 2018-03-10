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Во вторник в СК РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек - матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям.