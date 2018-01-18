В Южной Африке умершая женщина в гробу родила ребенка

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Южной Африке 33-летняя жительница Мбизаны родила после смерти. Накануне церемонии похорон, через 10 дней после смерти, сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца.

"Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я в этом бизнесе более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах", — сообщил Times Live один из сотрудников бюро.

Издание выяснило, что женщина была на девятом месяце беременности на момент смерти. Мертворожденный ребенок был похоронен в одном гробу со своей матерью.

Газета Daily Dispatch обратилась к ряду медицинских специалистов, которые заявили, "рождение" могло произойти в результате сокращения мышц после смерти.

Ранее в интернете появилось видео катафалка, из которого выпали и укатились носилки, предположительно, с мертвым телом. Инцидент произошел в новозеландском Окленде.