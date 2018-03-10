По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
Инцидент произошел у берегов Ялты 23 августа. Взрыв прогремел в районе пляжа недалеко от Воронцовского дворца. Местные СМИ сообщали, что к месту происшествия прибыли силовики и отодвинули отдыхающих от пляжа.
По информации СМИ, кучи водорослей могут оставаться на берегу по нескольку недель, источая смрад. Убирают их очень редко. Для этого к морю съезжает трактор, который ковшом загружает это черное месиво в прицеп.
"Красный" статус у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица", там купаться запрещено. На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" не рекомендуется.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
Робот длиной 125 сантиметров в форме лодки является радиоуправляемым и может достигать скорости 35 километров в час. Устройство оснащено электрическим насосом для облегчения перемещения и может преодолеть расстояние в 130 километров.
Во французских Каннах разгорается скандал вокруг решения властей города запретить женщинам появляться на местных пляжах в так называемых "буркини" – купальных костюмах, полностью закрывающих тело, как того требует ислам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
Инцидент произошел у берегов Ялты 23 августа. Взрыв прогремел в районе пляжа недалеко от Воронцовского дворца. Местные СМИ сообщали, что к месту происшествия прибыли силовики и отодвинули отдыхающих от пляжа.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
Во французских Каннах разгорается скандал вокруг решения властей города запретить женщинам появляться на местных пляжах в так называемых "буркини" – купальных костюмах, полностью закрывающих тело, как того требует ислам.