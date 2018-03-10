наверх
10.03.201808:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    пляжи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009Украина остановилась в снежных заносах
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
    В Одессе на берегу обнаружено тело погибшей девушки
    В Одессе на пляже найдено тело девушки, полиция подозревает убийство
    13:13 16.02.2018
    793Криминальные войны в Украине
    По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
    Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике
    Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике
    11:40 10.01.2018
    1041
    39-летняя украинская певица Ани Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике. Звезда выложила в Instagram несколько ярких фото отдыха.
    Шторм в Одессе
    В Одессе начался сезон штормов: большие волны и пловцы-экстремалы 
    15:30 27.09.2017
    404
    Осенний шторм бушует в эти дни в Одесском заливе. Огромные волны с одинаковой силой обрушиваются и на песчаные пляжи, и на бетонные набережные, и на арт-объекты.
    Взрыв на пляже в Ялте. Видео
    Взрыв на пляже в Ялте 
    03:19 27.08.2017
    889
    Инцидент произошел у берегов Ялты 23 августа. Взрыв прогремел в районе пляжа недалеко от Воронцовского дворца. Местные СМИ сообщали, что к месту происшествия прибыли силовики и отодвинули отдыхающих от пляжа.
    Под Одессой прекрасные пляжи превращаются в помойку
    Под Одессой прекрасные пляжи превращаются в помойку - СМИ
    12:17 16.08.2017
    936
    По информации СМИ, кучи водорослей могут оставаться на берегу по нескольку недель, источая смрад. Убирают их очень редко. Для этого к морю съезжает трактор, который ковшом загружает это черное месиво в прицеп.
    Киев, пляж
    На всех городских пляжах Киева ограничили или запретили купание
    17:55 11.08.2017
    149
    "Красный" статус у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица", там купаться запрещено. На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" не рекомендуется.
    Курортный сезон в Одессе
    В Раде предложили ввести уголовную ответственность спасателей на пляжах
    19:16 03.08.2017
    128
    Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 135-1 "Халатное исполнение своих обязанностей пловцами-спасателями (матросами-спасателями) пляжа, повлекшее телесные повреждения или смерть".
    На одесском пляже ребенка на матрасе унесло в море
    На одесском пляже ребенка на матрасе унесло в море
    23:19 11.07.2017
    519
    Ребенка, который находился уже в сотнях метров от берега, увидел местный житель. Мужчина обратился к пограничникам, и на пляж сразу же отправили малый катер морской охраны.
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы 
    03:51 09.07.2017
    1055
    На пляжах можно купить любое угощение: от поллитрового стакана черники и малины, до сушеной рыбы и кукурузы. Из интересных услуг стоит отметить очистку ног отдыхающих с помощью маленьких рыбок.
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Как "Нацкорпус" выгонял олигархов с нудистского пляжа в Одессе 
    04:15 11.06.2017
    1721
    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
    В Одессе Нацкорпус взял штурмом пляж бизнесмена Хмельницкого. Видео
    В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена 
    03:17 11.06.2017
    716
    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
    Замерзающее море Одессы
    Замерзающее море Одессы 
    23:46 08.01.2017
    2333
    При температуре 15 градусов мороза Черное море быстро остывает. Клубы пара окутали волны в акватории Одесского порта и городских пляжей, понизив видимость до сотни метров.
    Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
    В Дубае на пляжах появятся роботы-спасатели
    06:16 06.09.2016
    199
    Робот длиной 125 сантиметров в форме лодки является радиоуправляемым и может достигать скорости 35 километров в час. Устройство оснащено электрическим насосом для облегчения перемещения и может преодолеть расстояние в 130 километров.
    Пара Ми-24 над пляжем в Коблево. Видео
    Пара Ми-24 ВСУ над пляжем в Коблево 
    05:35 30.08.2016
    1151
    В сети опубликовано видео, на котором два вертолета Вооруженных сил Украины в боевом порядке барражируют на низкой высоте над пляжем с отдыхающими в Коблево Николаевской области.
    В Каннах запретили женщинам появляться на пляжах в “буркини”. Видео
    В Каннах запретили женщинам появляться на пляжах в буркини 
    04:44 14.08.2016
    1550
    Во французских Каннах разгорается скандал вокруг решения властей города запретить женщинам появляться на местных пляжах в так называемых "буркини" – купальных костюмах, полностью закрывающих тело, как того требует ислам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
    В Одессе на берегу обнаружено тело погибшей девушки
    В Одессе на пляже найдено тело девушки, полиция подозревает убийство
    13:13 16.02.2018
    793
    По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
    Все теги

    Персоны