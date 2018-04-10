Обугленный гроб нашли на одесском пляже

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. На побережье одесского пляжа "Дельфин" общественный активист Демьян Ганул обнаружил выгоревший изнутри деревянный гроб.

"Очень символично перед знаковыми датами для города", — написал одессит в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области во дворе одного из жилых домов по улице Дальней в поселке Строителей в течение недели простоял гроб с телом покойницы.