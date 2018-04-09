Месиво из металла: последствия масштабной железнодорожной аварии под Львовом

В понедельник, 9 авария, масштабная железнодорожная авария произошла во Львовской области: там перевернулись около десяти грузовых вагонов, многие из них получил серьезные повреждени.

Из-за происшествия железнодорожное движение на этом участке приостановлено, очевидцы передают, что часть пассажиров пригородных поездов идут пешком вдоль путей.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

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