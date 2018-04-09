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    Фотоленты

    Месиво из металла: последствия масштабной железнодорожной аварии под Львовом

    (обновлено: )55430
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото УНН
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото УНН
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Авария грузового состава во Львовской области
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

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    Авария грузового состава во Львовской области

    В понедельник, 9 авария, масштабная железнодорожная авария произошла во Львовской области: там перевернулись около десяти грузовых вагонов, многие из них получил серьезные повреждени.

    Из-за происшествия железнодорожное движение на этом участке приостановлено, очевидцы передают, что часть пассажиров пригородных поездов идут пешком вдоль путей.

    На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

    Смотрите также: Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Крыму

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