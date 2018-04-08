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    В Крыму поезд влетел в маршрутку: пять человек погибли

    (обновлено: )17002
    Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения.
    Железная дорога, сортировочная станция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.

    "Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения", — сказала Кондрашова.

    Как отмечается на сайте МЧС по Республике Крым, сообщение о ДТП с участие микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск поступило в 11.45 местного времени. Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, в микроавтобусе находилось 13 человек.

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