Из-за масштабной аварии во Львовской области остановлены поезда

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Авария произошла на железной дороге во Львовской области, перевернулись около десяти грузовых вагонов.

Из-за происшествия движение на этом участке приостановлено.

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"Во Львовской области, возле села Залвирья, в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов", — передает УНН.

Фото УНН Авария грузового состава во Львовской области

По последним данным, сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку, приостановлено.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

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Напомним, 8 апреля в Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. Погибли пять человек.