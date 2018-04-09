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    Происшествия

    Из-за масштабной аварии во Львовской области остановлены поезда

    (обновлено: )81001
    По последним данным, железнодорожное движение на участке, где сошел с рельсов грузовой состав, парализовано. На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об задержке поездов на неопределенное время.
    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото УНН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Авария произошла на железной дороге во Львовской области, перевернулись около десяти грузовых вагонов.

    Из-за происшествия движение на этом участке приостановлено.

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    "Во Львовской области, возле села Залвирья, в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов", — передает УНН.

    Фото УНН
    Авария грузового состава во Львовской области

    По последним данным, сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку, приостановлено.

    На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

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    Напомним, 8 апреля в Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. Погибли пять человек.

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